il foligno perde i pezzi manni e fiaschini salutano

Il Foligno Calcio comunica di aver concluso il rapporto di lavoro con l’allenatore Alessandro Manni e il team manager Giacomo Fiaschini. Entrambi hanno deciso di interrompere il loro impegno con il club in modo consensuale. La squadra si trova ora senza queste due figure chiave, mentre il club avvia le procedure per definire i prossimi passi. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Il Foligno Calcio perde i pezzi. L’allenatore Alessandro Manni e il team manager Giacomo Fiaschini hanno interrotto consensualmente il rapporto professionale con il sodalizio biancazzurro. Manni e Fiaschini lasciano il Foligno ma rimarranno scolpiti nella memoria dei tifosi per i risultati conquistati durante i tre anni e mezzo che li hanno visti protagonisti della straordinaria promozione dall’Eccellenza alla Serie D; lo storico secondo posto nel campionato confezionato alla prima apparizione in serie D e il sesto posto conquistato nella stagione appena conclusa. "Ad Alessandro Manni e al suo staff – si legge nella nota societaria – vanno i più sentiti ringraziamenti e il più caloroso augurio di ogni successo per il prosieguo della carriera professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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