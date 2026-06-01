Il Memorial Luciano Gaucci fa il pieno di pubblico e di emozioni

La terza edizione del Memorial Luciano Gaucci si è conclusa con il PalaBarton pieno di pubblico. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori e ha visto la partecipazione di diverse squadre. Durante l’evento sono stati disputati diversi incontri, suscitando emozioni tra i presenti. La giornata si è conclusa senza incidenti e con un forte coinvolgimento dei tifosi. La manifestazione si è confermata come un appuntamento importante nel calendario sportivo locale.

Ha riscosso davvero un grande successo la terza edizione del Memorial Luciano Gaucci, che si è svolto nella prestigiosa cornice del PalaBarton.Un vero ritorno a casa per questa manifestazione, che non ha tradito le attese: erano più di mille gli appassionati che non sono voluti mancare per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Perugia, martedì verrà presentato il terzo Memorial Luciano Gaucci. Novità in vista?Martedì si terrà a Perugia la presentazione del terzo Memorial Luciano Gaucci, un evento che si svolge annualmente in questa città.

Memorial Luciano Gaucci, sale l'attesa. Stamani la presentazione al MuseoOggi si è svolta al Museo la presentazione del Memorial dedicato a Luciano Gaucci.

Temi più discussi: Il Memorial Luciano Gaucci è un successone: in oltre mille affollano il PalaBarton per ricordare il Presidentissimo; Memorial Luciano Gaucci, è il giorno della terza edizione: il programma dell’evento -; Tante stelle indimenticabili in campo e in panchina per il Memorial Luciano Gaucci; Stasera al Pala Barton Energy il Memorial Luciano Gaucci.

La storia del Perugia si ritrovala al PalaBarton per il Memorial Luciano Gaucci ow.ly/VIev106yFwo #tuttoggi #Gallery #Perugia #Sport x.com

Memorial Luciano Gaucci, è il giorno della terza edizione: il programma dell’eventoIl PalaBarton Energy è pronto ad aprire le porte al Memorial Luciano Gaucci, ideato e fortemente voluto dal figlio Riccardo. Rispetto alle prime edizioni svoltesi allo stadio degli Ulivi di Assisi, ... umbria24.it

Memorial Gaucci a Perugia, l’emozione di Riccardo: È come tornare a casa. Papà ha dato tanto alla cittàdi Carlo Forciniti Un uragano di emozioni. Una festa a tinte biancorosse. Del Grifo di ieri. Di quello di oggi. Il PalaBarton Energy si è trasformato nel degno teatro del Memorial Luciano Gaucci giunt ... umbria24.it