Il Memorial Luciano Gaucci fa il pieno di pubblico e di emozioni

Da perugiatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La terza edizione del Memorial Luciano Gaucci si è conclusa con il PalaBarton pieno di pubblico. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori e ha visto la partecipazione di diverse squadre. Durante l’evento sono stati disputati diversi incontri, suscitando emozioni tra i presenti. La giornata si è conclusa senza incidenti e con un forte coinvolgimento dei tifosi. La manifestazione si è confermata come un appuntamento importante nel calendario sportivo locale.

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Ha riscosso davvero un grande successo la terza edizione del Memorial Luciano Gaucci, che si è svolto nella prestigiosa cornice del PalaBarton.Un vero ritorno a casa per questa manifestazione, che non ha tradito le attese: erano più di mille gli appassionati che non sono voluti mancare per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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