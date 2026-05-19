Memorial Luciano Gaucci sale l' attesa Stamani la presentazione al Museo
Oggi si è svolta al Museo la presentazione del Memorial dedicato a Luciano Gaucci. Numerosi partecipanti si sono riuniti per assistere all’evento, che si svolge in un periodo in cui il calcio di un tempo viene spesso richiamato come simbolo di autenticità. L’appuntamento è previsto per il primo giugno, data in cui si svolgerà l’evento ufficiale. La manifestazione mira a rendere omaggio a una figura nota nel mondo sportivo e a riunire appassionati e appassionate del calcio di un tempo.
In tanti, soprattutto nei momenti difficili, desiderano rivivere il classico calcio di una volta. Ebbene, il giorno 1° giugno, verranno accontentati.Dalle ore 18:30 andrà in scena il Memorial Luciano Gaucci, un quadrangolare di calcio a 5 messo in piedi per ricordare lo storico presidente degli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Perugia, martedì verrà presentato il terzo Memorial Luciano Gaucci. Novità in vista?Mentre la squadra due giorni fa è andata in vacanza il pensiero è rivolto alle celebrazioni.
La decisione. Martedì Riccardo Gaucci presenta il Memorial e annuncia la sceltaSarà martedì il giorno del verdetto? Riccardo Gaucci, al Museo del Grifo “Carlo Giulietti” ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del...
Memorial Luciano Gaucci, sale l'attesa. Stamani la presentazione al MuseoA partire dalle 18:30 del primo giugno si sfideranno in un quadrangolare i protagonisti di quella gestione e del calcio a 5 campione d'Italia del 2005 ... perugiatoday.it
Da Ravanelli a Materazzi: un uragano di ricordi per il Memorial GaucciIn tantissimi al Museo del Grifo per la presentazione dell'evento. Lunedì primo giugno via alla terza edizione, al PalaBarton Energy ... corrieredellumbria.it
GRIFO, #GAUCCI INCONTRA #BORRAS. #ACQUIRENTI ALLA FINESTRA? L’incontro c’è stato con oggi pomeriggio, negli uffici di Ponte San Giovanni di Riccardo Gaucci. Il direttore generale del Grifo Hernan Borras è stato visto entrare appena dopo pranzo. facebook