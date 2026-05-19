Memorial Luciano Gaucci sale l' attesa Stamani la presentazione al Museo

Oggi si è svolta al Museo la presentazione del Memorial dedicato a Luciano Gaucci. Numerosi partecipanti si sono riuniti per assistere all’evento, che si svolge in un periodo in cui il calcio di un tempo viene spesso richiamato come simbolo di autenticità. L’appuntamento è previsto per il primo giugno, data in cui si svolgerà l’evento ufficiale. La manifestazione mira a rendere omaggio a una figura nota nel mondo sportivo e a riunire appassionati e appassionate del calcio di un tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui