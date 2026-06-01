Il matrimonio di Gerry Scotti non c' è mai stato | la smentita dopo il retroscena sulle nozze segrete

Non ci sono prove che Gerry Scotti si sia mai sposato con Gabriella Perino. La notizia del matrimonio, diffusa nelle ultime ore, è smentita. Nessun documento ufficiale o dichiarazione conferma che i due abbiano celebrato un matrimonio. La coppia è conosciuta come convivente da anni, ma non ci sono attestazioni di nozze ufficiali. La voce è stata diffusa senza conferme da fonti ufficiali o rappresentanti dell’artista.

La notizia del matrimonio di Gerry Scotti con la storica compagna Gabriella Perino ha circolato parecchio nelle scorse ore. Insieme all'indiscrezione sulle nozze che si sarebbero tenute in gran segreto un anno e mezzo fa al comune di Milano, il settimanale Gente che l'ha diffusa ha riportato. 🔗 Leggi su Today.it

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Gerry Scotti si è sposato in segreto: il retroscena sulle nozze senza figli né invitati sorprende i fanGerry Scotti ha sposato Gabriella Perino in un matrimonio segreto, avvenuto circa un anno e mezzo fa.

Gerry Scotti non parla del matrimonio segreto con Gabriella Perino: “Non c’è mai stato”Il conduttore di quiz televisivi ha dichiarato di non aver mai avuto un matrimonio segreto con la sua compagna, con cui sta insieme dal 2011.

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#GerryScotti si sarebbe sposato in gran segreto un anno e mezzo fa con la sua storica compagna, come rivelato da Gente, e Libero ne fa un elogio della sobrietà: un matrimonio discreto che diventa modello di stile mediatico. x.com

Gerri Scotti e Gabriella Perino matrimonio segreto un anno fa? Ecco cosa è emerso reddit

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