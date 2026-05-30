Gerry Scotti non parla del matrimonio segreto con Gabriella Perino | Non c'è mai stato

Il conduttore di quiz televisivi ha dichiarato di non aver mai avuto un matrimonio segreto con la sua compagna, con cui sta insieme dal 2011. Non ha confermato né smentito eventuali nozze, limitandosi a negare l’esistenza di un matrimonio segreto. La coppia è insieme da oltre dieci anni, ma non ci sono state cerimonie pubbliche o comunicati ufficiali riguardo a un eventuale matrimonio.

Il conduttore de La ruota della fortuna non conferma le nozze segrete con la compagna Gabriella Perino, a cui è sentimentalmente legato dal 2011. Si sarebbe rifiutato di parlarne perché la cerimonia non sarebbe mai avvenuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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