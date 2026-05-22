Chi è Massimo Calvelli il manager scelto da Cardinale per prendere decisioni importanti nel Milan

Massimo Calvelli è stato nominato da Gerry Cardinale come figura di riferimento per il rilancio del Milan. Ex tennista e manager con esperienze in aziende come ATP, Nike e Wilson, il professionista toscano è diventato il principale rappresentante di RedBird all’interno del club. La sua nomina implica un ruolo di primo piano nelle decisioni strategiche e nelle trasformazioni societarie del team. La scelta di Calvelli segna un passaggio importante nella gestione e nello sviluppo futuro del club rossonero.

È Massimo Calvelli l’uomo scelto da Gerry Cardinale per rifondare il Milan. Ex tennista e manager di ATP, Nike e Wilson, il dirigenza toscano è diventato il nuovo uomo forte di RedBird in rossonero: avrà un ruolo centrale nella rivoluzione societaria e nelle scelte sul futuro del club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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