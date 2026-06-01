Il maestro Peppe Candeloro dona una sua opera al Comune di Lanciano

Il maestro Peppe Candeloro ha consegnato questa mattina una sua opera al Comune di Lanciano. La donazione è stata effettuata nel corso di una cerimonia ufficiale. L’opera è stata presa in consegna dall’amministrazione comunale e sarà collocata in uno degli spazi pubblici. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di alcuni cittadini. La data di donazione è il primo giugno 2026.

Questa mattina, 1° giugno 2026, il maestro Peppe Candeloro ha donato al Comune di Lanciano una sua opera. “Lo spirito aleggia sulla Majella” è il titolo del quadro che ritrae una donna dalle forme sensuali, colta di profilo, sul cui orecchio risalta un grande cerchio che richiama la nostra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 'Un libro aiuta a crescere', il Lions club dona alla Malatestiana una scultura del Maestro Leonardo Lucchi

Addio a Peppe Vessicchio, il Maestro di Sanremo e della musica italianaÈ morto all'età di 69 anni presso l'ospedale San Camillo di Roma il direttore d'orchestra napoletano noto per aver partecipato a numerosi festival di...

Intitoliamo il Teatro Ariston a Peppe Vessicchio: l'affetto dei fan per il Maestro e la petizione onlineLa morte del maestro Peppe Vessicchio ha lasciato un vuoto profondo nel panorama musicale italiano, ma l’affetto dei fan si è trasformato in un vero e proprio movimento online per rendergli omaggio. L ... ilgazzettino.it

Amici, Garrison Rochelle ricorda Peppe Vessicchio: Lui è sempre stato il mio maestro, la mia guidaIl noto coreografo e insegnante storico di Amici, Garrison Rochelle, ha deciso di aprire il suo cuore e parlare del bellissimo rapporto che aveva con il maestro Peppe Vessicchio. La scomparsa ... comingsoon.it