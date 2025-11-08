Addio a Peppe Vessicchio il Maestro di Sanremo e della musica italiana

È morto all'età di 69 anni presso l'ospedale San Camillo di Roma il direttore d'orchestra napoletano noto per aver partecipato a numerosi festival di Sanremo e per il suo ruolo di figura di rilievo nella musica italiana. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari. Vessicchio era considerato uno dei protagonisti più riconoscibili del panorama musicale, apprezzato per il suo stile e la sua professionalità.

Si è spento a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma il direttore d’orchestra partenopeo Peppe Vessicchio, simbolo di eleganza e talento. Quattro vittorie al Festival di Sanremo e una carriera leggendaria tra musica, tv e teatro. La musica italiana perde una delle sue figure più amate e riconoscibili: è morto Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore e simbolo di intere generazioni di spettatori e musicisti. Il Maestro napoletano, 69 anni, si è spento oggi al San Camillo di Roma a causa di una complicazione improvvisa, come riferiscono fonti di stampa. Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Vessicchio era molto più di un direttore d’orchestra: era un punto di riferimento culturale, una presenza rassicurante e colta, capace di rendere accessibile la musica d’autore al grande pubblico.🔗 Leggi su 2anews.it

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Addio a Peppe Vessicchio: La Musica Italiana in lutto.

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