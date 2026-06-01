L’indagine su un insegnante di sostegno di 45 anni, arrestato venerdì con accuse di violenza sessuale aggravata sulla minore, si estende ad altre scuole. Si ipotizza che possibili altre vittime siano state coinvolte in episodi simili. La polizia ha avviato un’indagine più ampia, e sono state attivate misure di supporto psicologico per le famiglie coinvolte. L’insegnante lavorava anche in altre istituzioni scolastiche oltre a quella dove si sono verificati gli episodi.

Potrebbero esserci altre vittime del maestro che molestava gli alunni di una terza elementare. L’insegnante di sostegno 45enne, arrestato venerdì con le pesanti accuse di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa, prestava servizio anche in altre scuole. L’attenzione sulla vicenda rimane altissima, grazie soprattutto al lavoro dei carabinieri di Buccinasco che hanno seguito da vicino, e con grande sensibilità e impegno, i genitori che si sono rivolti a loro per denunciare i presunti abusi, poi confermati dai racconti, dalle testimonianze, anche dei colleghi che avevano notato comportamenti insoliti da parte dei bambini vittime del maestro, e dalle indagini lampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il maestro e le molestie sui bimbi. L’indagine si allarga ad altre scuole: "Sostegno psicologico alle famiglie"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Osteopata accusato di abusi sessuali. L’indagine si allarga: altre denunce

Leggi anche: Sport, nutrizione e sostegno psicologico: l'università di Novara fra le prime ad avere la certificazione internazionale

Temi più discussi: Il maestro e le molestie sui bimbi. L’indagine si allarga ad altre scuole: Sostegno psicologico alle famiglie; Microcamere e cimici in aula per dimostrare le molestie sugli alunni: arrestato maestro di sostegno; Abusi sessuali a scuola su due bambini: maestro arrestato in flagranza nel Milanese; Milano, abusi sui bambini: maestro di terza elementare arrestato in classe. L'accusa è di violenza sessuale. A denunciarlo i genitori.

Giornata a Venezia, a sostegno di @SimonVenturini, candidato civico (sostenuto anche dai partiti di centrodestra) a sindaco di Venezia. Simone è una persona seria, equilibrata (e visto quello che c’è in giro a Venezia, già è un bel risultato), ha alle spalle 10 a x.com

Il maestro e le molestie sui bimbi. L’indagine si allarga ad altre scuole: Sostegno psicologico alle famiglieAnsia e indignazione dei cittadini dopo l’arresto dell’insegnante accusato di palpeggiare i piccoli allievi. Il sindaco di Buccinasco: Vicinanza alle vittime e ai genitori, pronti a fornire tutto l’a ... ilgiorno.it

Microcamere e cimici in aula per dimostrare le molestie sugli alunni: arrestato maestro di sostegnoL’inchiesta lampo della procura di Milano su un 45enne che lavora in una scuola elementare dell’hinterland è partita dalle denunce di alcuni genitori ... milano.repubblica.it