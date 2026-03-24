Montecatini Terme, 24 marzo 2026 – Altre ragazze avrebbero denunciato di aver subito gli stessi abusi sessuali quando si recavano nello studio professionale di Chiesina Uzzanese, per sottoporsi alle sedute di fisioterapia. A un mese dall’arresto di Valerio Zucconi, 67 anni, noto osteopata e consulente sanitario nel mondo del basket, si allarga l’indagine svolta della squadra di polizia giudiziaria e dal personale del Commissariato di Pescia e diretta dal sostituto procuratore di Pistoia Federico Falco sul caso dei presunti abusi sessuali di cui sarebbero rimaste vittime ragazze anche minorenni, pazienti del professionista. Il medico,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Osteopata accusato di abusi sessuali. L’indagine si allarga: altre denunce

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