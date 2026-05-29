Sport nutrizione e sostegno psicologico | l' università di Novara fra le prime ad avere la certificazione internazionale

L’università del Piemonte Orientale ha ottenuto la certificazione internazionale "Healthy Campus" rilasciata dalla Fisu (federazione internazionale dello sport universitario). L'ateneo è tra i primi in Italia a ricevere questo bollino, che valuta 100 criteri legati a sport, nutrizione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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