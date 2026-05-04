Due gestori di un bar sono stati condannati a 17 anni di carcere per aver ucciso un ladro che aveva tentato di rubare nel locale. La sentenza stabilisce anche un risarcimento di 200mila euro per ciascuna delle due figlie della vittima, a favore delle quali è stato disposto il pagamento. La vicenda si è svolta davanti al tribunale, che ha valutato le prove presentate nel procedimento.

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Assise di Milano. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati, escludendo l’aggravante della crudeltà, chiesta dal pubblico ministero, ma li hanno condannati a una pena più elevata della richiesta della Procura di 14 anni. La Corte d’Assise, che depositerà le motivazioni della sentenza entro 40 giorni, ha riconosciuto per entrambi gli imputati l’attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l’attività. E ha disposto anche il risarcimento in favore dei familiari della vittima: 200mila euro a ciascuna delle figlie di Eros Di Ronza e 50mila euro alla moglie, oltre alle spese legali sostenute nel processo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Uccisero ladro: gestori del bar condannati a 17 anni

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