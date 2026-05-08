Il ladro fa razzia in pieno giorno in casa | Mi ha portato via tutti i ricordi

Lo scorso 2 maggio, un uomo ha fatto irruzione in un’abitazione di via del Roveto, a Salò, in pieno giorno, approfittando dell’assenza dei proprietari. Durante il furto, ha fatto a pezzi vari oggetti e portato via ricordi e oggetti personali. La casa è stata trovata in disordine, con mobili e suppellettili sparsi ovunque. La polizia sta indagando per risalire all’autore del colpo.

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Una brutta storia quella che arriva direttamente dalla zona del lago di Garda. Sponda bresciana in questo caso, quando lo scorso 2 maggio a Salò un ladro si è introdotto in un’abitazione di via del Roveto in piano giorno e ha messo a soqquadro la casa (approfittando dell’assenza dei proprietari).🔗 Leggi su Trentotoday.it I became a doomed bride, bound by fate to my new husband’s life—I can’t let him die! Notizie correlate Ladri vandali in azione, il proprietario: “Mi hanno distrutto casa e portato via i ricordi di una vita”Assisi (Perugia), 5 marzo 2026 – Ladri-vandali in azione, oltre agli oggetti portati via, si sono accaniti contro gli arredi: “Mi hanno distrutto... Razzia in una casa, ladro inseguito e catturatoLa polizia locale di Foligno ha arrestato un uomo di origini sudamericane per furto aggravato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Razzia al ristorante Cosa c’è nel centro di Torino, il ladro si è anche cucinato un calzone; Sorprende il ladro nella sua Audi, poi viene picchiato: un arresto. Ladro approfitta della nebbia e fa razzia nel chiosco Baita al Mare: portati via il fondo cassa, bottiglie di Dom Perignon e i palmariJESOLO - Appena aperto e subito svaligiato da un ladro. Non c'è stato nemmeno il tempo di inaugurare la nuova stagione che il chiosco Baita al Mare, uno dei primi chioschi della spiaggia di Jesolo ad ... ilgazzettino.it Fa razzia in una casa: trovato col ’gps’ del tabletIl segnale Gps di un tablet rubato ha guidato i carabinieri dritti nel covo del ladro, trasformando un bottino da 8mila euro in una trappola digitale. È finita così la fuga di un 29enne che, dopo aver ... ilrestodelcarlino.it Scippo a Gallipoli, turista tedesco insegue e blocca ladro - facebook.com facebook #ReginaCaeli #PapaLeoneXIV Gesù non viene come un ladro a rubare la nostra vita e la nostra libertà, ma a condurci nei giusti sentieri. Non viene a sequestrare o ingannare la nostra coscienza, ma a illuminarla con la luce della sua sapienza. x.com