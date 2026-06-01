il keniano brian kibor akotir vince la scalata al castello numero 53

Notizia in breve

Il keniano Brian Kibor Akotir si è aggiudicato la 53ª edizione della Scalata al Castello, una gara di corsa organizzata da una polisportiva locale. La competizione si è svolta ad Arezzo e ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con Akotir che ha concluso la corsa davanti agli altri concorrenti. La manifestazione è stata gestita dalla Polisportiva Policiano, con la presenza di un’organizzazione che ha coordinato la gara e curato l’aspetto logistico.