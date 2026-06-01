Il keniano Brian Kibor Akotir vince la Scalata al Castello numero 53
Il keniano Brian Kibor Akotir si è aggiudicato la 53ª edizione della Scalata al Castello, una gara di corsa organizzata da una polisportiva locale. La competizione si è svolta ad Arezzo e ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con Akotir che ha concluso la corsa davanti agli altri concorrenti. La manifestazione è stata gestita dalla Polisportiva Policiano, con la presenza di un’organizzazione che ha coordinato la gara e curato l’aspetto logistico.
Arezzo, 1 giugno 2026 – Il keniano Brian Kibor Akotir, uno dei grandi favoriti, è un grande vincitore della Scalata al Castello numero 53, classica di podismo organizzata dalla Polisportiva Policiano con in testa Fabio Sinatti e la sua famiglia. Una giornata da ricordare, prima con la corsa amatoriale della mattina, successi per Michele Pastorini in campo maschile e Giulia Bernini tra le donne, poi nel pomeriggio con la sfida clou a livello internazionale, sul collaudato circuito nel cuore di Arezzo con epilogo in via Roma davanti a un bel pubblico. Cast di partenti di alto livello, selezione inesorabile col passare dei giri, alla fine l'attacco vincente di Kibor, un'autentica
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Presentata l'edizione numero 53 della Scalata al CastelloLa 53ª edizione della Scalata al Castello si svolgerà domenica 31 maggio nel centro di Arezzo.
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