Presentata l' edizione numero 53 della Scalata al Castello

Notizia in breve

La 53ª edizione della Scalata al Castello si svolgerà domenica 31 maggio nel centro di Arezzo. La gara, organizzata dall’UP Policiano, coinvolgerà numerosi corridori, con Fabio Sinatti e la sua famiglia tra i principali partecipanti. La presentazione dell’evento è avvenuta durante un incontro con i rappresentanti di Iren, che ha annunciato ufficialmente la manifestazione. La corsa attraverserà le vie storiche della città, con partenza e arrivo nel centro cittadino.