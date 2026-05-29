Presentata l' edizione numero 53 della Scalata al Castello
La 53ª edizione della Scalata al Castello si svolgerà domenica 31 maggio nel centro di Arezzo. La gara, organizzata dall’UP Policiano, coinvolgerà numerosi corridori, con Fabio Sinatti e la sua famiglia tra i principali partecipanti. La presentazione dell’evento è avvenuta durante un incontro con i rappresentanti di Iren, che ha annunciato ufficialmente la manifestazione. La corsa attraverserà le vie storiche della città, con partenza e arrivo nel centro cittadino.
Arezzo, 29 maggio 2026 – , prestigiosa gara podistica organizzata dall'UP Policiano, in testa Fabio Sinatti e famiglia in programma domenica 31 maggio nel cuore di Arezzo, la presentazione da Iren. Si comincerà la mattina con la corsa riservata agli Amatori, ritrovo in piazza Guido Monaco, partenza alle 9,15, la distanza è di 10 chilometri, l'arrivo in via Roma. La non competitiva invece misura 5 km. Nel pomeriggio alle 17 gare del settore promozionale con la novità delle Esordiadi (lancio del vortex e corsa 200 metri), poi il clou alle 18,15 con la corsa internazionale maschile di 10 chilometri nel circuito ormai tradizionale (via Crispi - via Roma, rotonda di piazza Guido. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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