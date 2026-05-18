Top Gun Tom Cruise si è vomitato addosso dopo il primo volo in jet | Lo ha adorato

Da movieplayer.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le riprese di Top Gun, Tom Cruise ha vissuto un episodio insolito: si è vomitato addosso dopo il primo volo in jet. Nonostante l’incidente, l’attore ha continuato a interpretare il ruolo con entusiasmo, dimostrando di aver apprezzato l’esperienza complessiva. Un co-sceneggiatore ha commentato come Cruise si sia trasformato velocemente in un pilota di jet convincente, anche se l’episodio iniziale ha lasciato il segno. La produzione ha comunque proseguito senza interruzioni, con Cruise che ha mostrato grande determinazione.

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Il co-sceneggiatore di Top Gun ha rivelato come Tom Cruise si è trasformato rapidamente in un convincente pilota di jet (sul grande schermo). Per i 40 anni di Top Gun un volume dedicato al cult ad alta velocità ha descritto il primo volo di Tom Cruise su un jet e le sue. conseguenze. Jack Epps Jr., co-sceneggiatore dell'action drama, e il produttore Jerry Bruckheimer hanno rivelato la prima reazione di Tom Cruise dopo essere salito su un jet supersonico che lo ha scombussolato al punto di vomitarsi addosso, provocandogli però emozioni fortissime e spingendolo ad accettare il film. La prima volta in cui Tom Cruise è salito su un jet Jack Epps Jr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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