Paura allo show aereo | due jet della Marina da 67 milioni si scontrano in volo poi il miracolo

Durante uno spettacolo aereo presso la base aerea di Mountain Home, nell’Idaho occidentale, due jet della Marina degli Stati Uniti si sono scontrati in volo. I due velivoli, dal valore complessivo di 67 milioni di dollari, sono precipitati, ma tutti e quattro i membri dell’equipaggio sono riusciti a eiettarsi in sicurezza. L’incidente ha attirato l’attenzione di testimoni e delle autorità, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Nessun danno è stato segnalato ai presenti o alle strutture circostanti.

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