Paura allo show aereo | due jet della Marina da 67 milioni si scontrano in volo poi il miracolo

Da notizie.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante uno spettacolo aereo presso la base aerea di Mountain Home, nell’Idaho occidentale, due jet della Marina degli Stati Uniti si sono scontrati in volo. I due velivoli, dal valore complessivo di 67 milioni di dollari, sono precipitati, ma tutti e quattro i membri dell’equipaggio sono riusciti a eiettarsi in sicurezza. L’incidente ha attirato l’attenzione di testimoni e delle autorità, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Nessun danno è stato segnalato ai presenti o alle strutture circostanti.

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La collisione ha coinvolto due Ea-18-G Growler della Marina statunitense, appartenenti allo squadrone di attacco elettronico 129 di Whidbey Island, nello stato di Washington. Gli aerei stavano eseguendo una dimostrazione aerea quando si è verificato l’incidente, che attualmente è sotto inchiesta. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com I membri dell’equipaggio sono in condizioni stabili. Nessuno nella base militare è rimasto ferito. “Sono tutti al sicuro e penso che questa sia la cosa più importante“, ha detto Kim Sykes, direttore marketing di Silver Wings of Idaho. 🔗 Leggi su Notizie.com

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