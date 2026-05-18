Paura allo show aereo | due jet della Marina da 67 milioni si scontrano in volo poi il miracolo
Durante uno spettacolo aereo presso la base aerea di Mountain Home, nell’Idaho occidentale, due jet della Marina degli Stati Uniti si sono scontrati in volo. I due velivoli, dal valore complessivo di 67 milioni di dollari, sono precipitati, ma tutti e quattro i membri dell’equipaggio sono riusciti a eiettarsi in sicurezza. L’incidente ha attirato l’attenzione di testimoni e delle autorità, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Nessun danno è stato segnalato ai presenti o alle strutture circostanti.
La collisione ha coinvolto due Ea-18-G Growler della Marina statunitense, appartenenti allo squadrone di attacco elettronico 129 di Whidbey Island, nello stato di Washington. Gli aerei stavano eseguendo una dimostrazione aerea quando si è verificato l’incidente, che attualmente è sotto inchiesta. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com I membri dell’equipaggio sono in condizioni stabili. Nessuno nella base militare è rimasto ferito. “Sono tutti al sicuro e penso che questa sia la cosa più importante“, ha detto Kim Sykes, direttore marketing di Silver Wings of Idaho. 🔗 Leggi su Notizie.com
PAURA SUL VOLO DI LINEA: GUASTO AI MOTORI E INCENDIO IN VOLO. ATTERRAGGIO DEMERGENZA
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Due jet si scontrano in volo, l’incidente negli Usa(Adnkronos) – Due jet si scontrano in volo durante uno show in Idaho, negli Stati Uniti.
#StatiUniti Spaventoso incidente tra aerei militari: due caccia della Marina Usa si sono scontrati durante un'esibizione all'airshow Gunfighter Skies, ieri nell'Idaho. Quattro membri dell'equipaggio sarebbero in condizioni stabili dopo l'espulsione prima dell'i x.com
Domenica pomeriggio, durante uno spettacolo aereo alla base di Mountain Home, in Idaho, due EA-18G Growler della Marina statunitense si sono scontrati in volo. I quattro membri dell’equipaggio si sono eiettati tutti con successo prima che i velivoli precipita - Facebook facebook
Ho giornali stampati a bordo di navi della marina della WWII nel Pacifico meridionale. Si chiama Poop Deck Press. Hanno davvero bisogno di essere scansiti in un archivio. Sono vicino a Philly. Hai qualche indicazione? reddit