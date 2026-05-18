Venne ritrovato senza vita nel bosco | due condanne per la morte di un torrese
Due uomini di Taranto sono stati condannati dalla corte d'assise della città per la morte di un loro amico, trovato senza vita nel bosco. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella zona rurale, dove il corpo della vittima è stato scoperto in circostanze ancora da chiarire. La sentenza arriva dopo un processo durato diversi mesi, durante il quale sono state ascoltate numerose testimonianze e analizzate prove raccolte nel corso delle indagini.
TARANTO - Due torresi sono stati condannati dalla corte d'assise di Taranto per la morte dell'amico e concittadino Fedelino Margheriti. Il corpo del 51enne venne trovato il 5 dicembre 2021 in un bosco nei pressi di Crispiano. Insieme ai due attuali imputati, era andato, il 3 dicembre, a cercare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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