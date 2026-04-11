Carburanti il governo fa sul serio Urso | Prezzi ridotti alla pompa Le compagnie petrolifere ci hanno ascoltato

Il governo ha annunciato misure per ridurre i prezzi dei carburanti, sottolineando che le compagnie petrolifere hanno deciso di abbassare immediatamente i costi alla pompa. Questa decisione arriva dopo un incontro tenutosi giovedì presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, nel quale si è discusso della possibilità di limitare le speculazioni sui prezzi. Le compagnie hanno ascoltato l'invito a intervenire senza ritardi.

Stop alle speculazione sui prezzi dei carburanti: il governo fa sul serio. “Constatiamo che le compagnie petrolifere hanno accolto la nostra esortazione a ridurre subito, senza indugi, i prezzi dei carburanti formulata nell’incontro di giovedì al Mimit”. Parola di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy riferendosi al calo dei prezzi alla pompa registrato negli ultimi due giorni. “Anche in questo l’Italia si sta dimostrando più efficace di altri Paesi europei, come si evince dal raffronto dei dati settimanali dalla Commissione europea. Ci auguriamo che i negoziati consentano davvero l’immediata riapertura del traffico marittimo nello stretto di Hormuz”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Carburanti, il governo fa sul serio. Urso: “Prezzi ridotti alla pompa. Le compagnie petrolifere ci hanno ascoltato” Leggi anche: Prezzi benzina su per la guerra in Iran, ministro Urso attacca le compagnie petrolifere per il caro carburanti Caro carburanti, per il ministro Urso è colpa delle compagnie petrolifere: «Dai benzinai nessuna speculazione»: quanto sono saliti i prezziIl rincaro improvviso dei carburanti che ha fatto seguito allo scoppio della guerra in Iran non è colpa dei benzinai, ma delle compagnie petrolifere.