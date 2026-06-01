Il gol preso? L’errore che non dovevamo fare

Il capitano della Spal ha commentato con rammarico il gol subito nel primo tempo, segnato da Dal Cason, che ha influenzato l’andamento della semifinale playoff di ritorno. Dall’Ara ha sottolineato che si trattava di un errore evitabile e che avrebbe potuto essere evitato. La squadra ha avuto difficoltà a reagire dopo il gol e ha concluso la partita senza riuscire a ribaltare il risultato.

Andrea Dall’Ara non si dà pace. Il capitano della Spal ripensa con rammarico al gol realizzato all’alba del match da Dal Cason che ha indirizzato la gara di ritorno della semifinale playoff. "Il gol preso nella prima fase di gara a causa di un nostro errore ci ha tagliato le gambe – ricorda il leader della difesa biancazzurra –. Sono disattenzioni che ci portiamo dietro dall’inizio della stagione, e quando si alza il livello si pagano a caro prezzo. Non dovevamo andare sotto, questo è il fatto: già partivamo con una rete da recuperare, e il doppio svantaggio ha reso tutto più complicato. Puoi anche essere più forte, ma su un campo così piccolo, con gli avversari che fanno di tutto per interrompere il gioco è molto difficile ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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