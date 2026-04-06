Dopo la partita tra Juventus e Genoa, l’ex calciatore e attuale commentatore ha commentato l’andamento del match. Ha detto che la prima parte è stata caratterizzata da errori, mentre nel secondo tempo la squadra ha svolto il proprio gioco come previsto. Durante l’intervista, ha analizzato le cause di alcune mancanze nelle prestazioni dei suoi e ha fornito una valutazione sulla partita complessiva.

di Francesco Spagnolo De Rossi nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi. Nel post partita di Juve Genoa Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky. Le parole del tecnico dei rossoblu. PRESTAZIONE – « Pazienza nell’impostare il gioco, sì, cercare di tirargli fuori il valore Locatelli per creare dei buchi in mezzo tra la difesa e il centrocampo, pazienza perché dovevamo per forza di cose togliergli un po’ di ritmo, perché con la palla sappiamo come sono forti, non era assolutamente preparata così poco aggressiva, solo che la differenza la fa anche la condizione dei giocatori più pesanti e sicuramente non l’avevamo preparata come nel primo tempo ma come nel secondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Rossi a Sky: «Primo tempo sbagliato. Nel secondo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ecco cosa è mancato»

Zielinski a Dazn: «Bello essere primi, ma manca ancora tanto. Ecco in cosa abbiamo sbagliato nel primo tempo…»di Redazione Inter News 24Zielinski, giocatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione di Inter-Lecce Zielinski, al termine...

Genoa, De Rossi sicuro: «Abbiamo fatto un gran primo tempo. Sono consapevole che era un match point, ne avremo altri. Sulla Nazionale…»Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,...

Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics

Temi più discussi: Gli allenatori liberi sul mercato e quali sono le scadenze dei big in Italia e all’estero; Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Genoa: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Serie A; Genoa, Marcandalli: Mi rivedo nel primo Rudiger alla Roma, un difensore completo.

De Rossi a Sky: Juventus con grande qualità, non avevamo preparato la gara per un loro primo tempo cosìDopo la sconfitta subita contro la Juventus, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: Che partita voleva e cosa non ha funzionato? tuttojuve.com

De Rossi: «Non avevo preparato una gara così poco aggressiva»De Rossi, tecnico del Genoa: «Baldanzi? E' stato bravo, è entrato in modo energico e non gli è mai scottata la palla» ... pianetagenoa1893.net

I complimenti di De Rossi a Baldanzi facebook

. @GenoaCFC, De Rossi: “Baldanzi Quando aveva la palla non gli scottava” x.com