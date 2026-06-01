Guerra ha vinto il Giro del Montalbano, tornando alla vittoria dopo un incidente. La corsa si è svolta tra le province di Prato e Firenze, con partenza e arrivo a Bacchereto. La gara si è conclusa con Guerra che ha tagliato il traguardo primo, davanti ai suoi inseguitori. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui partecipanti è stato fornito.

di Antonio Mannori Tra le provincie di Prato e Firenze con partenza ed arrivo a Bacchereto, il Giro del Montalbano per élite e under 23 ha festeggiato la settantesima edizione eleggendo quale splendido vincitore, il venticinquenne vicentino di Valli del Pasubio Andrea Guerra, tornato al successo dopo il tremendo incidente in una gara in Bosnia della passata stagione. Guerra ha dimostrato di essere il più forte sulla salita verso il traguardo e la vittoria è un premio al suo grande merito, quello di non essersi mai arreso dopo quando accaduto nel 2025. Durante la terza tappa della Belgrade Banjaluka, una tremenda caduta con due vertebre fratturate e ben sette mesi di stop prima di riprendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Giro del Montalbano premia Guerra. Torna al successo dopo l’incidente

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