Giro del Montalbano trionfa Guerra E si prende la rivincita sul 2025

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel finale in salita del 70° Giro del Montalbano, il venticinquenne di Valli di Pasubio ha vinto la corsa, ottenendo il suo primo successo stagionale. Dopo un 2025 da dimenticare, si è preso la rivincita sulla gara precedente. La corsa si è conclusa in Piazza G. Verdi, dove Guerra ha dimostrato di essere il più forte, conquistando la vittoria.

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Lungo il finale in salita che portava al traguardo del 70° Giro del Montalbano in Piazza G.Verdi, il venticinquenne vicentino di Valli di Pasubio Andrea Guerra si è esaltato dimostrando di essere il più forte e fresco di tutti cogliendo il primo successo stagionale e dopo un 2025 da dimenticare. Fu un calvario negli ultimi mesi dello scorso anno ma il suo grande merito fu quello di non arrendersi mai e la sua storia può essere un insegnamento per altri corridori sfortunati. Nell’aprile dello scorso anno durante la terza tappa della Belgrade Banjaluka, una tremenda caduta con vertebre fratturate e ben sette mesi di stop. Oggi sul palco,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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