Domani, sabato 30 maggio, si svolge la settantesima edizione del Giro del Montalbano. La corsa vede la partecipazione di circa 190 ciclisti tra categorie Élite e Under 23. La gara si svolge a Bacchereto, con la presenza di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione celebra il suo traguardo storico con una competizione che coinvolge diverse squadre e corridori.

Il traguardo prestigioso delle 70 edizioni viene celebrato domani sabato 30 maggio dal Giro del Montalbano con l’adesione alla gara di Bacchereto di quasi 190 tra élite e under 23. Nel G.S. Bacchereto del presidente Marco Degl’Innocenti e nella U.C. Seanese Corse capitanata da Marco Fuochi, c’è grande soddisfazione per i numeri di quest’anno della gara patrocinata dal Comune di Carmignano con la collaborazione della Regione Toscana e che ricorderà dirigenti storici della corsa che ci hanno lasciato come Luigi Bellini, Luciano Lenzi (due indimenticabili fondatori) e Carlo Drovandi. A festeggiare il traguardo dei 70 anni è stata realizzata per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclismo, la settantesima edizione. 190 tra Élite e Under 23 al Giro del Montalbano

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