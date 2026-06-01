Arthur Atta si è distinto come il giocatore più atteso della Serie A 202526. Fin dal termine dello scorso campionato, si era capito che il suo talento non era comune. La sua crescita rapida e le prestazioni di alto livello hanno attirato l’attenzione di molti. Ora, è considerato un elemento chiave nel campionato, con aspettative elevate per la sua futura carriera.

Come per molti che esplodono l’anno dopo, si era capito già sul finire dello scorso campionato che Arthur Atta non fosse un giocatore qualunque. Zero gol ma tante giocate, e soprattutto la titolarità crescente nell’Udinese di Kosta Runjaic, un tecnico capace di darti opportunità da zero, ma altrettanto pronto a toglierle, se non viene ripagato con prestazioni e soprattutto impegno. In più gli otto milioni spesi per il riscatto a fine stagione dall’Udinese, un indizio importante su quanto il club friulano, di certo non spendaccione sul mercato, puntasse su Atta. E c’è poco da dire, gli otto milioni estivi sono nulla rispetto a quanto ora potrebbe ricavare l’Udinese da una cessione estiva di Atta, che ha chiuso la sua prima stagione da titolare in Serie A con 5 gol e 4 assist in 32 partite. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il giocatore feticcio della Serie A 2025/26: Arthur Atta

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