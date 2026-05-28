Federico Dimarco è stato riconosciuto come il miglior giocatore della Serie A 202526. La sua carriera ha avuto inizio nel ritiro estivo della stagione 202122 con l’Inter, un percorso che ricorda quello di altri giovani talenti italiani. Ad oggi, il calciatore si è distinto per le sue prestazioni e il contributo alla squadra, ricevendo il riconoscimento ufficiale alla fine della stagione.

Quando Federico Dimarco si presenta nel ritiro estivo della stagione 202122 dell’Inter la sua traiettoria di carriera sembra quella di tanti altri talenti come lui del calcio italiano. Una bella “carriera” nelle nazionali giovanili italiane, con tanto di 4 gol (tutti su punizione!) nell’Europeo under-19 del 2016 perso in finale. Cinque stagioni passate in prestito tra B, A e campionato svizzero e soprattutto una difficile collocazione tattica nel calcio italiano. Dimarco ha un piede superiore a qualsiasi terzino italiano suo contemporaneo, ma è troppo basso per difendere bene a quattro, troppo poco atletico per fare bene l’esterno a cinque, pare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il miglior giocatore della Serie A 2025/26: Federico Dimarco

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