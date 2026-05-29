Raul Albiol, 39 anni, ha giocato l'ultima partita in Serie A nella stagione 202425. Non ha annunciato il ritiro e ha ancora un contratto fino al 2026. L'ultimo club in cui ha militato è stato il team di provenienza. Albiol, difensore centrale, ha accumulato oltre 400 presenze in campionato. Non ci sono comunicazioni ufficiali sul suo futuro. La sua carriera prosegue senza annunci pubblici di addio.

Il premio di giocatore che pensavi ritirato, solitamente, è un premio da secondi o terzi portieri. Ci sta: un portiere di riserva può nascondersi tra le sabbie del tempo, sparire per intere ere e poi riapparire all’improvviso in un piovoso pomeriggio autunnale. Sei davanti alla tv, stai guardando una partita a caso della Serie A e lui compare. Si è fatto male il titolare, magari anche la sua prima riserva e tocca a lui. Ti dici: toh, pensavo avesse smesso. Nel corso degli anni questo premio lo hanno vinto Padelli, Marchetti e Pegolo. Quest’anno tra i candidati c’era di nuovo Padelli e secondo me avrebbe dovuto esserci anche Nicolas, a un certo punto promosso portiere titolare del Pisa tra lo stupore generale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il giocatore che pensavi ritirato della Serie A 2025/26: Raul Albiol

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