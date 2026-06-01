Il giardino di Daniele | inaugurato il parco Pasquale II a Primavalle

Notizia in breve

Domenica 31 maggio è stato aperto al pubblico il parco di via Pasquale II a Primavalle. L’inaugurazione fa parte di un intervento di riqualificazione e manutenzione delle aree giochi nel quattordicesimo municipio. Il nuovo spazio verde si trova all’interno del quartiere e rientra in un progetto più ampio dedicato alla riqualificazione delle aree pubbliche. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e la comunità.