Il giardino di Daniele | inaugurato il parco Pasquale II a Primavalle
Domenica 31 maggio è stato aperto al pubblico il parco di via Pasquale II a Primavalle. L’inaugurazione fa parte di un intervento di riqualificazione e manutenzione delle aree giochi nel quattordicesimo municipio. Il nuovo spazio verde si trova all’interno del quartiere e rientra in un progetto più ampio dedicato alla riqualificazione delle aree pubbliche. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e la comunità.
Domenica 31 maggio è stata inaugurato a Primavalle il parco di via Pasquale II inserito nel piano di riqualificazione e manutenzione delle aree giochi del quattordicesimo municipio. Per l’occasione è stata svelata una targa in ricordo di Daniele, un ragazzo venuto a mancare alcuni anni fa e molto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
DesTEENazione Rieti - Danilo Imperatori Sindaco di Belmonte in Sabina in TV con Emanuela Petroni
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