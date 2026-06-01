Il giardino di Daniele | inaugurato il parco Pasquale II a Primavalle

Da romatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 maggio è stato aperto al pubblico il parco di via Pasquale II a Primavalle. L’inaugurazione fa parte di un intervento di riqualificazione e manutenzione delle aree giochi nel quattordicesimo municipio. Il nuovo spazio verde si trova all’interno del quartiere e rientra in un progetto più ampio dedicato alla riqualificazione delle aree pubbliche. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e la comunità.

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Domenica 31 maggio è stata inaugurato a Primavalle il parco di via Pasquale II inserito nel piano di riqualificazione e manutenzione delle aree giochi del quattordicesimo municipio. Per l’occasione è stata svelata una targa in ricordo di Daniele, un ragazzo venuto a mancare alcuni anni fa e molto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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