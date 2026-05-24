È stato inaugurato a Savignano sul Rubicone il nuovo giardino terapeutico presso la casa residenza per anziani di via Fratelli Rosselli. L’area è stata realizzata per offrire uno spazio dedicato alle attività di riabilitazione e benessere degli ospiti. L’iniziativa mira a migliorare le condizioni di vita degli anziani attraverso un ambiente naturale e accessibile. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali e del personale della struttura.

Inaugurato a Savignano sul Rubicone il giardino terapeutico della Casa residenza anziani di via Fratelli Rosselli. Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco, dalla vice Stefania Morara, con l’assessore ai Servizi sociali Alessio Tomei, il presidente del Comitato di Distretto Matteo Gozzoli, la presidente dell’Unione Rubicone e Mare Tania Bocchini, Salvatore Bertozzi e Manuele Broccoli presidente e direttore dell’Asp del Rubicone. Il giardino terapeutico è stato realizzato su progetto dell’architetto Renzo Bizzocchi. Ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua: "L’obiettivo è offrire agli ospiti uno spazio aperto dove suoni, colori e materiali possano agire naturalmente, riaccendendo la capacità d’ascolto, la memoria a lungo termine e la riabilitazione motoria, stimolando così la socialità e la voglia di stare insieme nella natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il giardino terapeutico della Rsa di via Fratelli Rosselli

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