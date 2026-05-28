Castel Focognano inaugurato il nuovo giardino di Pieve a Socana

Notizia in breve

Sabato 23 maggio è stato inaugurato il nuovo giardino di Pieve a Socana, situato vicino al parco archeologico. Lo spazio verde attrezzato è pensato per bambini e famiglie e comprende aree dedicate al gioco e al relax. La struttura si trova a pochi passi dal sito archeologico e sarà aperta al pubblico. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini.