Il generale conquista i ragazzi | nasce il gruppo giovani Vannacci per la Brianza
Hanno tra i 16 e i 35 anni e si riconoscono negli ideali del generale Roberto Vannacci. Questo lo spirito alla base della nascita del primo gruppo di giovani vannacciani di Monza e Brianza. A fondarlo Samuele Zanchetta e Rocco Musciacchio.“Il progetto mira a coinvolgere attivamente i giovani. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questo video Gioia e il suo tutor raccontano la loro esperienza dentro il nostro metodo
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