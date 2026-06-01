Il generale conquista i ragazzi | nasce il gruppo giovani Vannacci per la Brianza

Da monzatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hanno tra i 16 e i 35 anni e si riconoscono negli ideali del generale Roberto Vannacci. Questo lo spirito alla base della nascita del primo gruppo di giovani vannacciani di Monza e Brianza. A fondarlo Samuele Zanchetta e Rocco Musciacchio.“Il progetto mira a coinvolgere attivamente i giovani. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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