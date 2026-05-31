Il generale ha annunciato l’intenzione di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Milano. Per il centrosinistra, si prevede un candidato di spicco di Futuro Nazionale. La campagna elettorale è ormai in pieno svolgimento, con i partiti che definiscono le strategie e i nomi dei possibili candidati. La competizione si concentra sulla scelta di figure che possano rappresentare il futuro della città.

Milano, 31 maggio 2026 – La campagna elettorale per le amministrative di Milano, vero banco prova nazionale sia per il centrosinistra che per il centrodestra, è praticamente già partita nonostante manchi meno di un anno all’appuntamento con le urne, e anche il generale Vannacci decide, com’era logico aspettarsi, ha deciso di scendere in campo. L’annuncio . "Futuro Nazionale sarà presente alle elezioni comunali di Milano come partito, come squadra e avrà anche un autorevole candidato sindaco – questo l’annuncio – che, al contrario di quanto fatto sino ad ora, avrà quale missione principale quella di rendere la capitale meneghina una città più vivibile soprattutto dal punto di vista della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il generale parte alla conquista di Milano, Vannacci: “Per Palazzo Marino ci sarà un candidato autorevole di Futuro Nazionale”

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Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega: «Proseguo da solo, Futuro Nazionale ora è realtà»

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