Il generale parte alla conquista di Milano Vannacci | Per Palazzo Marino ci sarà un candidato autorevole di Futuro Nazionale
Il generale ha annunciato l’intenzione di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Milano. Per il centrosinistra, si prevede un candidato di spicco di Futuro Nazionale. La campagna elettorale è ormai in pieno svolgimento, con i partiti che definiscono le strategie e i nomi dei possibili candidati. La competizione si concentra sulla scelta di figure che possano rappresentare il futuro della città.
Milano, 31 maggio 2026 – La campagna elettorale per le amministrative di Milano, vero banco prova nazionale sia per il centrosinistra che per il centrodestra, è praticamente già partita nonostante manchi meno di un anno all’appuntamento con le urne, e anche il generale Vannacci decide, com’era logico aspettarsi, ha deciso di scendere in campo. L’annuncio . "Futuro Nazionale sarà presente alle elezioni comunali di Milano come partito, come squadra e avrà anche un autorevole candidato sindaco – questo l’annuncio – che, al contrario di quanto fatto sino ad ora, avrà quale missione principale quella di rendere la capitale meneghina una città più vivibile soprattutto dal punto di vista della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega: «Proseguo da solo, Futuro Nazionale ora è realtà»
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