La Pro Patria si appresta a disputare la prossima stagione in Serie D dopo la seconda retrocessione consecutiva, annullata dal ripescaggio. La società è in attesa di definire la nuova proprietà, con il nome di Bassi al centro delle discussioni. Nel frattempo, il club valuta anche l’opzione di Travagin come possibile alternativa. La situazione rimane in fase di sviluppo, con decisioni ancora da prendere sulla gestione futura e sul piano societario.

Sono giorni di attesa per capire quale sarà la svolta proprietaria in casa Pro Patria: dopo la seconda retrocessione consecutiva, la prima “annullata“ dal ripescaggio, sarà Serie D. La piazza bustocca attende le mosse del manager Luca Bassi, ossia se eserciterà o meno la prelazione per l’acquisto del pacchetto di maggioranza dalla presidente Patrizia Testa. In alternativa, quest’ultima potrebbe cederle all’imprenditore verbanese Giancarlo Travagin, dopo che gli olandesi di Estrella si sono ritirati. Travagin sarebbe affiancato da Orlando Urbano, ex calciatore, in maglia Pro Patria nel 2008-2009, e da altri imprenditori. Regna dunque... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il futuro dei bustocchi. Pro Patria, bivio Bassi. Travagin l’alternativa

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