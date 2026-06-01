Il Fucecchio investe sul futuro Mister Cei | Squadra unita

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel competitivo panorama della pallavolo maschile regionale, la stagione 20252026 del Volley Fucecchio "Etichettificio Jolly" sarà ricordata come un anno di costruzione, sacrificio e investimento sul futuro. La società ha infatti intrapreso un importante percorso di collaborazione con l’Era Volleyball Project Pontedera, dando vita a un progetto tecnico orientato alla crescita dei giovani talenti del territorio, un’iniziativa che ha portato all’inserimento nel roster della formazione di serie "C" di ben sei atleti provenienti dal vivaio pontederese: un palleggiatore, un libero, due centrali e due schiacciatori, tutti compresi tra i 17 e i 19 anni, una scelta coraggiosa e ambiziosa, pensata per costruire le basi del volley maschile della Valdera e delle zone limitrofe, puntando su prospettiva e formazione tecnica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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