Ieri mattina, la squadra e il presidente si sono recati al cantiere del nuovo centro sportivo di Nonantola, chiamato 'Il Nido'. La visita ha coinvolto anche lo staff e i giocatori, che hanno potuto osservare i lavori in corso. Il centro, che si trova ancora in fase di costruzione, dovrebbe essere aperto entro la fine dell’anno. Questa visita ha rappresentato un'occasione per il club di monitorare i progressi e il futuro impatto della struttura.

Un assaggio di futuro per i giocatori e per il mister Andrea Sottil. Ieri mattina la dirigenza, lo staff e la prima squadra al completo hanno fatto visita a Nonantola al ’Nido’, ovvero il nuovo centro sportivo del Modena che è in fase di realizzazione e dovrebbe essere inaugurato entro quest’anno. Presente ad un appuntamento dal forte valore simbolico, dato che per la prima volta i giocatori canarini hanno potuto ammirare il procedere dei lavori, anche il presidente Carlo Rivetti. Proprio Rivetti ha spiegato alla squadra e a tutti i presenti lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto, facendo vedere i vari ambienti dei due edifici attualmente in fase di completamento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LA VISITA IN ANTEPRIMA. La squadra e il presidente Rivetti al ’Nido’: sguardo sul futuro per giocatori e mister

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