il foligno guarda al futuro e pensa alla nuova squadra

Il Foligno sta lavorando alla formazione della nuova squadra per la prossima stagione. Marco Di Loreto è stato annunciato come nuovo allenatore, ma la sua presentazione, inizialmente prevista per sabato scorso, è stata rinviata. Nel frattempo, Alessandro Manni sta per firmare con un’altra squadra. La società sta quindi riorganizzando il proprio staff tecnico e sta valutando le future mosse di mercato.

FOLIGNO - Mentre cresce la curiosità del popolo dei falchetti per ascoltare le prime frasi che pronuncerà Marco Di Loreto neo allenatore del Foligno (Alessandro Manni è in procinto di firmare con il Follonica Gavorrano), la cui presentazione prevista per sabato scorso è stata rinviata. Occasione durante la quale, Di Loreto dovrebbe illustrare il progetto del sodalizio biancazzurro, quello che sarà il Foligno del futuro. Progetto che il presidente Paolo Zoppi aveva lasciato intendere "dovrebbe ricalcare quello della stagione che si è appena conclusa". "Compito che spetterà ai due responsabili della prima squadra, Alessandro Contardi e Marco Bianconi – ha spiegato Zoppi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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