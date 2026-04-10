Il Filippi guarda al futuro | nuova tribuna e più comfort per tifosi e famiglie

Domenica si terrà l'inaugurazione della nuova copertura della tribuna dello stadio comunale “Giacomo Filippi” di Forlimpopoli. L'evento si svolgerà al termine delle partite mattutine del torneo “Segavecchia”, riservato ai calciatori del settore giovanile. La tribuna è stata rinnovata per offrire maggiore comfort a tifosi e famiglie che frequentano l'impianto. La cerimonia si svolgerà in un contesto di festa e sport.

Domenica sarà inaugurata la nuova copertura della tribuna dello stadio comunale “Giacomo Filippi” di Forlimpopoli, al termine delle gare mattutine del torneo “Segavecchia” dedicato ai calciatori del settore giovanile. La struttura, lunga circa 40 metri, è stata realizzata con un investimento di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Motori efficienti e scelte sostenibili. La nuova Clio guarda al futuro Leggi anche: Gragnano guarda al futuro: inaugurata la nuova scuola dell’infanzia Argomenti più discussi: Amici di Maria De Filippi, la terza puntata: ballottaggio, siparietti e due eliminati; Witty Drama debutta online: Maria De Filippi punta sulle mini-serie per smartphone; Il governo racconta l’accordo Ue. Al centro istruzione e sanità; Maria De Filippi e le fiction verticali: alla scoperta di Witty Drama, la Fascino PGT guarda al futuro. Buongiorno a tutti da Lido Adriano (RA). Foto Tommasina Filippi - facebook.com facebook