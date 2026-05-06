Dopo la partita con la Seravezza, Alessandro Manni ha sottolineato che il focus della squadra è sulla crescita e sul miglioramento, lasciando da parte le proprie opinioni personali. Durante le dichiarazioni post gara, ha evidenziato l’importanza di guardare avanti e di affrontare con determinazione il cammino futuro. Manni ha ribadito che il vero obiettivo è rafforzare la squadra e progredire, evitando di soffermarsi su altri aspetti.

FOLIGNO - Alessandro Manni prende spunto dalle dichiarazioni rilasciate nel dopo partita di Seravezza in cui aveva parlato della necessità "del Foligno, di fare un salto di qualità ". Frasi che avevano suscitato polemiche e Manni ne ha approfittato per tracciare un bilancio di "Ieri, oggi e domani" sulla panchina. "Premetto che la cosa più importante non è Manni ma è il Foligno. Se le mie frasi hanno suscitato discussione, sono stato contento perché posso dire che a qualcosa sono servite per accelerare i tempi destinati a portare a livello societario. Sapete che sono molto legato al Foligno di cui sono stato calciatore e vinto un campionato. Sono tornato da tecnico e in questi 3 anni e mezzo, il Foligno mediamente ha fatto 60 punti a stagione con una vittoria di un campionato, un secondo e un sesto posto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foligno, Manni traccia il bilancio: "Contano squadra e futuro, non io"

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