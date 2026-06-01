Il fiume il silenzio e le parole | a Premilcuore il trekking diventa poesia

Notizia in breve

A Premilcuore, lungo il fiume Rabbi, si è svolta un’attività di trekking che ha combinato cammino, riflessione e scrittura personale. I partecipanti hanno percorso i sentieri, integrando momenti di meditazione e composizione poetica. L’evento ha coinvolto un gruppo di persone che hanno praticato questa forma di trekking poetico, senza coinvolgimento di enti pubblici o privati. La manifestazione si è concentrata sull’esperienza sensoriale del paesaggio e sulla creazione di testi scritti durante il percorso.