Adige il fiume diventa teatro | trekking e storia a Zevio

La domenica 19 aprile, il fiume Adige sarà protagonista di un evento dedicato alla scoperta del patrimonio fluviale nella zona di Zevio. L’iniziativa, organizzata da UNPLI Veneto, prevede attività di trekking e incontri sulla storia del fiume, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che unisce natura e memoria locale. La giornata mira a valorizzare il ruolo del corso d’acqua nella regione e a promuoverne la conoscenza tra i cittadini.

La domenica 19 aprile si preannuncia come una giornata di forte impatto per la valorizzazione del patrimonio fluviale della Pianura Veronese, grazie a una serie di iniziative coordinate da UNPLI Veneto. Il fulcro delle attività sarà la Giornata Regionale del Turismo Fluviale, un appuntamento che mira a riscoprire l’Adige non solo come elemento naturale, ma come pilastro fondamentale per l’identità etnografica e culturale dell’area. Il fiume come palcoscenico: l’itinerario teatrale di Zevio. Uno degli eventi più attesi vedrà i partecipanti impegnati in un percorso narrativo denominato Ho camminato al passo con l’Adige. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 di domenica, con un punto di ritrovo stabilito presso il Castello di Zevio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adige, il fiume diventa teatro: trekking e storia a Zevio Notizie correlate In gommone tra San Giovanni Lupatoto e Zevio: il fiume Adige e il suo legame con la pianura veroneseIn occasione della Giornata Regionale del Turismo Fluviale, coordinata da UNPLI Veneto, tra le tante occasioni dedicate alla valorizzazione... Genova conquista la Francia: tra storia e trekking verso il boomLa delegazione di Genova ha preso parte al forum Visitez l’Italie presso l’Hotel Le Negresco di Nizza, un evento promosso dalla Camera di commercio... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: UISP - Verona - Nuovi tecnici UISP Acquaviva: cresce il movimento fluviale in Adige; Bussolengo, le scuole con il Consorzio di Bonifica Veronese alla presa di Sciorne.