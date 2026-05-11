Il respiro dell’Appennino diventa parola | a Premilcuore arriva la Geopoetica

A Premilcuore è arrivata la “Geopoetica”, un progetto che trasforma il respiro dell’Appennino in parole. La iniziativa si focalizza sulla relazione tra l’uomo e il territorio, evidenziando come il passo delle persone si intrecci con il ritmo della terra. La “Geopoetica” intende portare alla luce questa connessione, spesso trascurata tra i suoni naturali e le attività umane. L’evento si svolge nel cuore dell’Appennino, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio.

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Esiste un legame indissolubile, spesso dimenticato nel fragore della modernità, tra il passo dell’uomo e il battito della terra. È su questa frequenza sottile che si innesta “Geopoetica in Appennino: scritture in cammino”, l’originale progetto di scrittura di sé promosso dall’associazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Geopoetica in Appennino: scritture in camminoL'associazione “Parole fatte a mano” propone un nuovo progetto di scrittura di sé dal titolo “”. Meteo Molise: piogge in Appennino, poi arriva il sole dell’anticiclone? Cosa sapere Piogge sparse colpiscono l'Appennino molisano lunedì 27 aprile con brevi rovesci locali. Si parla di: Il respiro dell’Appennino diventa parola: a Premilcuore arriva la Geopoetica; Emilia in bicicletta: la guida ai percorsi di Emilia Bike Experience, itinerari dall’Appennino ai Parchi e Castelli del Ducato.