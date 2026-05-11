Il respiro dell’Appennino diventa parola | a Premilcuore arriva la Geopoetica
A Premilcuore è arrivata la “Geopoetica”, un progetto che trasforma il respiro dell’Appennino in parole. La iniziativa si focalizza sulla relazione tra l’uomo e il territorio, evidenziando come il passo delle persone si intrecci con il ritmo della terra. La “Geopoetica” intende portare alla luce questa connessione, spesso trascurata tra i suoni naturali e le attività umane. L’evento si svolge nel cuore dell’Appennino, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio.
Esiste un legame indissolubile, spesso dimenticato nel fragore della modernità, tra il passo dell’uomo e il battito della terra. È su questa frequenza sottile che si innesta “Geopoetica in Appennino: scritture in cammino”, l’originale progetto di scrittura di sé promosso dall’associazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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