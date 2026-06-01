Il ferro che diventa piuma L’arte di Daniele Sigalot sbarca alla Camera e in Rai nel documentario La Gravità del Superfluo
Un viaggio visivo ed emotivo dentro l’universo creativo di uno dei nomi più riconoscibili e apprezzati dell'arte contemporanea italiana a livello internazionale. Si intitola “La Gravità del Superfluo - Daniele Sigalot” il nuovo documentario targato Rai Cultura e prodotto da Kluck Studio, pronto a. 🔗 Leggi su Today.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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