La Gravità del Superfluo - Daniele Sigalot il documentario a cura di Rai Cultura
In anteprima nazionale il 9 giugno alle ore 17:30, presso la Camera dei Deputati – Aula dei Gruppi Parlamentari, e successivamente in onda su Rai 5 il 12 giugno alle ore 23:15, a cura di Rai Cultura, arriva “La Gravità del Superfluo – Daniele Sigalot”, il nuovo documentario prodotto da Kluck Studio, dedicato al percorso umano e artistico di Daniele Sigalot, protagonista dell'arte contemporanea italiana e internazionale. Il documentario accompagna lo spettatore all'interno dell'universo creativo di Sigalot, artista romano capace di trasformare materiali industriali come ferro e acciaio in opere leggere, ironiche e visionarie, sospese tra illusione percettiva e riflessione contemporanea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Rai racconta Antonio Presti, la “politica della bellezza” diventa documentario su Rai 3Rai trasmette un documentario dedicato ad Antonio Presti, artista noto per aver dedicato la sua vita alla valorizzazione dei luoghi attraverso l’arte.
Leggi anche: La cantante ha partecipato all'anteprima del documentario che racconta la vita nel polo oncologico e la sua sfida di "umanizzare" la cura attraverso la musica
Temi più discussi: Rai Cultura presenta La Gravità del Superfluo – Daniele Sigalot; Sottosegretario Mantovano: Dipendenze sono un male da sconfiggere; La Toscana e Firenze capitali dei progetti europei.
Il Ministero del Turismo delle #Maldive ha sospeso 'a tempo indeterminato', 'a causa della gravità dell'incidente', la licenza di esercizio alla 'MV Duke of York', la nave dei 5 sub italiani morti durante un'immersione. Lo rende noto la stampa locale. Le autorità facebook
Gravità della nave reddit
La gravità produce stranezze quantistiche? La proposta divide i fisiciL'entanglement si verifica quando due oggetti condividono uno stato quantistico comune, il che significa che la misurazione di una proprietà di un oggetto predice con certezza i risultati delle ... lescienze.it
Rai Cultura presenta La Gravità del Superfluo – Daniele SigalotRoma, 27 mag. (askanews) – In anteprima nazionale il 9 giugno alle ore 17:30, ... msn.com