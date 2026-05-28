In anteprima nazionale il 9 giugno alle ore 17:30, presso la Camera dei Deputati – Aula dei Gruppi Parlamentari, e successivamente in onda su Rai 5 il 12 giugno alle ore 23:15, a cura di Rai Cultura, arriva “La Gravità del Superfluo – Daniele Sigalot”, il nuovo documentario prodotto da Kluck Studio, dedicato al percorso umano e artistico di Daniele Sigalot, protagonista dell'arte contemporanea italiana e internazionale. Il documentario accompagna lo spettatore all'interno dell'universo creativo di Sigalot, artista romano capace di trasformare materiali industriali come ferro e acciaio in opere leggere, ironiche e visionarie, sospese tra illusione percettiva e riflessione contemporanea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “La Gravità del Superfluo - Daniele Sigalot”, il documentario a cura di Rai Cultura

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