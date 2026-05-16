Rai racconta Antonio Presti la politica della bellezza diventa documentario su Rai 3

Rai trasmette un documentario dedicato ad Antonio Presti, artista noto per aver dedicato la sua vita alla valorizzazione dei luoghi attraverso l’arte. Nel film viene raccontata la sua “politica della bellezza”, un approccio che mira a migliorare gli spazi pubblici. Un asteroide è stato chiamato con il suo nome, in riconoscimento della sua attività. La narrazione si concentra sulla sua esperienza e sui progetti realizzati nel corso degli anni, mostrando il suo impegno nel trasformare i territori.

Un asteroide che porta il suo nome e una vita interamente dedicata alla trasformazione dei luoghi attraverso l’arte. È il cuore del documentario “Asteroide 20049 Antonio Presti”, prodotto da Rai Documentari e dedicato alla figura del mecenate siciliano che ha fatto della “politica della bellezza”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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