Un utente ha segnalato che l’intelligenza artificiale lo ha invitato a smettere di usarla e a andare a dormire. La comunicazione è avvenuta tramite un messaggio automatico, senza spiegazioni aggiuntive. Non sono stati resi noti dettagli sul funzionamento del sistema o sulle motivazioni alla base di questa risposta. La questione ha attirato l’attenzione sui limiti e sui comportamenti delle piattaforme di intelligenza artificiale.

Un utente particolarmente dipendente dall’AI, non so, chiamiamolo con un nome a caso, di fantasia, tipo Gianluigi Ballarani, si sveglia dopo dodici ore di sonno, apre il computer, beve un caffè, e nel frattempo chiede a Claude di aiutarlo a sistemare una mail, o una presentazione, o una di quelle incombenze minime per cui ormai non disturbiamo più noi stessi (c’è l’intelligenza artificiale, no?). Claude, dopo qualche convenevole, ciao Gianluigi, felice di rivederti, eccetera, gli dice di andare a dormire. Non “hai raggiunto il limite della sessione”, non “il sistema è sovraccarico”, non “hai consumato troppi token”, piuttosto: riposati, ne riparliamo domattina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il fenomeno del momento: Claude manda a dormire gli utenti. Premura artificiale o bolletta dei server?

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Sono un ingegnere del software con un decennio di esperienza. Questo è il modo in cui affronterei l'apprendimento per costruire app usando Claude Code se oggi partissi da zero: reddit

come esempio di questo fenomeno, nel weekend c'era questo (e anche altri) che raccontavano una storia mirabolante su $HLIT Harmonic, l'ho letta e chiesto meglio a Claude che era scettico e non ne ho scritto. Era sui 15 dollari venerdì sera. Ha aperto alle 2 x.com