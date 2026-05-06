Negli ultimi mesi, il numero di utenti di Grok è diminuito, mentre le piattaforme Claude e Gemini hanno registrato un notevole aumento di popolarità. In particolare, Claude ha visto una crescita del 1205%, attirando un pubblico sempre più vasto. Questa situazione solleva domande su cosa abbia determinato il calo di Grok e quali fattori abbiano favorito il successo delle altre due piattaforme.

? Cosa scoprirai Perché gli utenti stanno abbandonando Grok per passare a Claude?. Come ha fatto Claude a registrare una crescita del 1205%?. Chi sono i dipendenti chiave che hanno lasciato xAI di Musk?. Quali indagini legali minacciano la stabilità di Grok e X?.? In Breve Claude cresce del 44% su mobile mentre Gemini aumenta del 19% gli utenti.. Oltre 80 dipendenti hanno lasciato xAI includendo alcuni cofondatori originali.. Grok affronta indagini giudiziarie per immagini esplicite coinvolgenti donne e bambini.. Abbonamenti mensili da 10 o 30 dollari limitano funzioni video e immagini.. Tra marzo e aprile 2026, il chatbot Grok di Elon Musk ha registrato un calo degli utenti su mobile e web, perdendo terreno rispetto ai concorrenti diretti come Claude, Gemini e DeepSeek.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grok in calo: gli utenti diminuiscono mentre Claude e Gemini volano

Notizie correlate

ChatGPT down con Gemini e Claude, problemi di accesso all'intelligenza artificiale e disagi per gli utentiUn blackout simultaneo ha colpito ChatGPT, Claude e Gemini in Italia il 20 aprile, con il down reso palese da un picco di segnalazioni nel pomeriggio.

«L’AI non capisce il calcio»: il test sulla Premier League che ha mandato in bancarotta Grok, ChatGPT, Gemini e ClaudeLe intelligenze artificiali falliscono sul campo di calcio: un gruppo di ricercatori inglesi ha dato ai modelli di Google, OpenAI, Anthropic e XAI,...

Approfondimenti e contenuti

X (Twitter) farà gestire a Grok i contenuti da mostrare nella homeCambio di rotta nel sistema di visualizzazione dei contenuti su X. La società ha difatti comunicato che la gestione del feed per gli account premium sarà affidata a Grok, il sistema di intelligenza ar ... hdblog.it

Sarà Grok, l’intelligenza artificiale di Musk, a occuparsi del feed di X per gli abbonamenti premium. Che cosa sappiamo?La nuova AI potrà analizzare in tempo reale contenuti, trend e conversazioni, proponendo una selezione più mirata rispetto agli algoritmi tradizionali ... startupitalia.eu