Report rifiuti Lionti Uil Sicilia | Tari sempre più cara è evidente il fallimento delle politiche regionali
Un nuovo report sui rifiuti evidenzia come le tariffe aumentino senza che si registrino miglioramenti nei servizi o nella raccolta differenziata, che resta al di sotto della media nazionale. Un rappresentante sindacale ha commentato che le politiche regionali sembrano fallite, sottolineando il divario tra i costi crescenti e la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini. La questione rimane al centro di un dibattito sulla gestione dei rifiuti nella regione.
“Di fronte a una Tari sempre più cara non corrisponde alcun miglioramento nei servizi né nella raccolta differenziata, ferma ben al di sotto della media nazionale. È evidente il fallimento delle politiche regionali in materia di gestione dei rifiuti”. Lo afferma la segretaria generale della Uil.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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