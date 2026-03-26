Marta Evangelisti e il caso del falso tampone | cosa sappiamo sulla condanna e le reazioni politiche

Una politica regionale è stata condannata a una multa di 3.000 euro per aver presentato un falso tampone nel tentativo di ottenere il green pass durante la pandemia. La vicenda è stata riportata dai media e ha suscitato reazioni nel panorama politico. La condanna riguarda esclusivamente il reato di false attestazioni, senza altre accuse coinvolte. La decisione riguarderebbe un episodio specifico legato alla richiesta di certificazioni sanitarie.

La capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna multata per un Green pass ottenuto senza test: la sua versione e le polemiche Un falso tampone per poter avere il green pass in piena pandemia. È questa l'accusa per la quale la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna, Marta Evangelisti, da quanto riporta Repubblica, è stata condannata a una multa di 3.150 euro. I fatti risalirebbero al 13 dicembre 2021, nel pieno dell’emergenza sanitaria. Secondo quanto emerge dalle carte della Procura di Pistoia, la consigliera avrebbe ottenuto la certificazione di negatività al virus senza essersi sottoposta al test. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia che ha coinvolto la titolare della Farmacia del Ponte di Sambuca Pistoiese, condannata per falso ideologico e falso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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