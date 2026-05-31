Un speleologo è rimasto incastrato a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio, in provincia di Cuneo. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenute domenica pomeriggio per un'operazione di recupero. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell'uomo o sui tempi previsti per il completamento del soccorso.

Probabilmente è bloccato sotto una roccia. Soccorritori in azione da domenica pomeriggio Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è impegnato da domenica pomeriggio in un complesso intervento nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio, in provincia di Cuneo. L’allarme è scattato intorno alle 17 per uno speleologo rimasto incastrato, probabilmente sotto una roccia, a circa 120 metri di profondità. Sul posto operano le squadre delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. Una prima squadra del Soccorso Speleologico, con personale sanitario, ha già raggiunto lo speleologo ferito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuneo, speleologo incastrato in una grotta a -120 metri

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