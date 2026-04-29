Lavoro in Abruzzo | è crisi per giovani e donne Il dossier di Avs Abruzzo | Una crisi strutturale dietro i numeri di facciata

Un rapporto di Avs Abruzzo analizza la situazione occupazionale nella regione, evidenziando un quadro complesso per giovani e donne. I dati, basati su elaborazioni di Istat e Cresa aggiornate a fine 2025, mostrano una tendenza di precarietà e instabilità nel mercato del lavoro locale. Il dossier si concentra su numeri che riflettono una crisi strutturale, andando oltre le apparenze di una situazione meno grave.

“Lavoro che vieni, lavoro che vai”: è il dossier di Avs Abruzzo che svela i veri volti della crisi del lavoro in Abruzzo, condotto sulla base della rielaborazione dei dati Istat e Cresa, aggiornati a fine 2025. Sebbene i dati di facciata mostrino un tasso di occupazione al 62,4% (in aumento.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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